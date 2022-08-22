Son dakika haberleri... Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla sürdürülüyor. Stoper takviyesi yapacak olan siyah-beyazlılarda flaş bir gelişme yaşandı. Kara Kartal'ın Koray Günter transferinde oyuncu ve kulübüyle pazarlık açısından mesafe katettiği belirtildi. İşte transfer gelişmesinin detayları...

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Siyah-beyazlılar, özellikle stoper için yerli bir isim arayışında. Uzun bir süredir görüşmelerin devam ettiği Koray Günter cephesinde ise sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Yıldız oyuncunun maliyeti ve kulübü Verona'nın bir türlü indirime gitmemesi nedeniyle görüşmeler tıkanma noktasında gelmişti. Ancak transfer döneminin son virajına girilirken, Beşiktaş ısrarını sürdürüyor.

Son olarak Verona'ya 1.5 milyon euro bonservis teklif edilirken, İtalyan kulübünün 2 milyon euro'ya kadar indiği ifade edildi. Oyuncunun da yıllık ücretinde 1.2 milyon euro'ya kadar düştüğü belirtilirken, siyah-beyazlılar Koray'ın bu rakamı 1 milyon euro'ya kadar çekmesini bekliyor.

Beşiktaş özellikle yerli kontenjanı nedeniyle Koray Günter'i kadroya katmak için ısrarcı davranıyor.