Beşiktaş'tan sürpriz Pione Sisto hamlesi!
Beşiktaş transfer haberi: Kanat bölgesine takviye yapmak isteyen siyah-beyazlı ekipte çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Beşiktaş'ın son olarak Midtjylland forması giyen Pione Sisto'yu gündemine aldığı belirtildi. İşte detaylar...
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 21.08.2022- 10:20
PİYASA DEĞERİ 4 MİLYON EURO
Pione Sisto, Emre Mor ile birlikte aynı dönemde Celta Vigo'ya transfer olmuş ancak beklenen performansı sergileyememişti. Güçlü fiziği yanında atletik özellikleri de olan Sisto'nun piyasa değeri 4 milyon euro civarında. Sol kanat dışında sağ kanat ve 10 numarada da forma giyebiliyor.
OPSİYONLU KİRALAMA DA MASADA
2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Pione Sisto'da kulübünün öncelikli hedefinin bonservisiyle satış olduğu öğrenildi. Ancak opsiyonlu kiralamanın da masada olduğu gelen haberler arasında.