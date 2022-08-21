Beşiktaş transfer haberi: Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara devam eden siyah-beyazlılarda orta saha transferi için gündeme Parma forması giyen Simon Sohm geldi. Beşiktaş, genç futbolcu için kiralama teklifinde bulundu. İşte detaylar...

Beşiktaş'ta kadro yapılanması kapsamında transfer harekatı devam ediyor. Valerien Ismael ile Süper Lig'de 4 puan toplayan siyah-beyazlılarda transfer döneminin son günleri yaklaşırken çalışmalar hızlandırılmış durumda. Kadrosunu Gedson Fernandes, Jackson Muleka, Emrecan Uzunhan, Romain Saiss, Cenk Tosun, Wout Weghorst ve Arthur Masuaku ile güçlendiren Kara Kartal'da kadroya takviyeler devam edecek.

Josef de Souza'nın sakatlanmasıyla birlikte orta sahadaki rotasyonu genişletmek isteyen Beşiktaş'ta flaş bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlıların Parma forması giyen ön libero mevkiinde görev alan Simon Sohm için Parma'ya kiralama teklifinde bulunduğu ifade edildi. Konuyla ilgili olarak İtalyan ekibinden cevap beklendiği gelen haberler arasında.

SIMON SOHM KİMDİR?

Simon Sohm, 11 Nisan 2001 tarihinde dünyaya gelmiştir. 21 yaşındaki futbolcu, İsviçre'nin Zürich kentinde doğmuştur. Orta saha oyuncusu futbola FC Zürich altyapısında başlamıştır. Genç futbolcu kariyerinde FC Zürich ve Parma formaları giymiştir. Nijerya asıllı İsviçreli futbolcu milli takım olarak İsviçre'yi tercih etmiştir.

1,88 m boyundaki oyuncu İsviçre Milli Takımı ile 1 maçta forma giymiştir. Simon Sohm'un 2.30 milyon Euro piyasa değeri bulunmaktadır.