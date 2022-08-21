Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında sahasında Vavacars Fatih Karagümrük'ü 4-1 mağlup eden Beşiktaş'ta Valentin Rosier, maçın ardından açıklamalarda bulundu.
İşte o sözler:
Bugün her şey muazzamdı, takım muazzamdı, taraftar muazzamdı. Çok güzel bir galibiyet aldık, şampiyon olmayı buradaki her oyuncunun yaşamasını isterim. Kevin benim kardeşim, o gol attığında mutlu oluyorum ve bu gol sevinçlerini onunla yaşamak çok güzel.
Takım içinde disiplinlik söz konusu, bu disiplinlik şampiyonluk disiplini. Bu güzel havayı devam ettirmek için elimizden geleni yapacağız.