Beşiktaş Karagümrük maçı sonrası Valentin Rosier: Her şey muazzamdı!

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş, Vavacars Fatih Karagümrük'ü konuk etti ve sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrıldı. Mücadele sonrası siyah-beyazlılarda Valentin Rosier açıklamalarda bulundu ve "Bugün her şey muazzamdı, takım muazzamdı, taraftar muazzamdı. Çok güzel bir galibiyet aldık." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında sahasında Vavacars Fatih Karagümrük'ü 4-1 mağlup eden Beşiktaş'ta Valentin Rosier, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler:

Bugün her şey muazzamdı, takım muazzamdı, taraftar muazzamdı. Çok güzel bir galibiyet aldık, şampiyon olmayı buradaki her oyuncunun yaşamasını isterim. Kevin benim kardeşim, o gol attığında mutlu oluyorum ve bu gol sevinçlerini onunla yaşamak çok güzel.

Takım içinde disiplinlik söz konusu, bu disiplinlik şampiyonluk disiplini. Bu güzel havayı devam ettirmek için elimizden geleni yapacağız.