Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş, Vavacars Fatih Karagümrük'ü konuk etti ve sahadan 4-1'lik net galibiyetle ayrıldı. Mücadele sonrası siyah-beyazlılarda Wout Weghorst açıklamalarda bulundu ve "Taraftarın da takıma olan ilgisini görmek çok güzeldi. Zaten ben de bunun için buraya gelmiştim, inanılmaz bir görüntüydü." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında sahasında Vavacars Fatih Karagümrük'ü 4-1 mağlup eden Beşiktaş'ta Wout Weghorst, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler:

Harikaydı, inanılmazdı. İlk golümü buldum. Rosier'in harika ortasını tamamladım. Benim için güzel bir hafta, çocuğum oldu, üzerine burada golümü attım. Bu haftayı ömrüm boyunca unutmayacağım.

Taraftarın da takıma olan ilgisini görmek çok güzeldi. Zaten ben de bunun için buraya gelmiştim, inanılmaz bir görüntüydü. Çok mutluyum burada olmaktan dolayı.

Rosier'in doğum gününde kafasında yumurta kırmıştım bu hafta ama o bana güzel bir asist armağan etti. Teşekkür ediyorum ona da.