Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında sahasında Vavacars Fatih Karagümrük'ü 4-1 mağlup eden Beşiktaş'ta Wout Weghorst, maçın ardından açıklamalarda bulundu.
İşte o sözler:
Harikaydı, inanılmazdı. İlk golümü buldum. Rosier'in harika ortasını tamamladım. Benim için güzel bir hafta, çocuğum oldu, üzerine burada golümü attım. Bu haftayı ömrüm boyunca unutmayacağım.
Taraftarın da takıma olan ilgisini görmek çok güzeldi. Zaten ben de bunun için buraya gelmiştim, inanılmaz bir görüntüydü. Çok mutluyum burada olmaktan dolayı.
Rosier'in doğum gününde kafasında yumurta kırmıştım bu hafta ama o bana güzel bir asist armağan etti. Teşekkür ediyorum ona da.