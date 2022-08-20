Beşiktaş'ın imza attırmak için geri sayıma geçtiği Dele Alli'nin siyah-beyazlı kulüple anlaşması Avrupa futbol piyasasında büyük yankı uyandırdı. Fotomaç'ıon derlediği habere göre; Monaco Sportif Direktörü Paul Mitchell, Dons ve Tottenham'dan tanıdığı Dele Alli'nin Beşiktaş'a transferini yorumlarken çarpıcı ifadeler kullandı: "Dele'yi en iyi tanıyanlardan biriyim. Olağanüstü yeteneklere sahip biri. Kariyerinin bu anında biraz ritim kaybetmiş gibi görünüyor. Kalitesinden hiçbir zaman şüphe duymadım. İnsanların kariyerlerinde inişler çıkışlar olur, futbolcularda da... En iyi performansına yeniden ulaşabilmek için yeni bir döneme, hikayeye, platforma ve belki de yeni bir kültüre ihtiyaç duyuyor."

MEYDAN OKUMAK ONU MOTİVE EDER

"Everton'da kendini bulamadı. Bazı anlarda potansiyelini ve kalitesini gösterdi. Dele'yi 11 yaşından beri tanıyorum. Meydan okuma, mücadele ne kadar büyükse o kadar motive olan biri. Umarım Beşiktaş'taki meydan okumasıyla birlikte tüm dünyaya kendini bir kez daha ispat eder. Bence tüm oyuncular, dışarıdan kaygısız görünseler bile, etraflarında bir sevgiye, güvene ve ona inanan insanlara ihtiyaç duyar. Bence Beşiktaş'ta sevilirse, inanılırsa ve güveni hissederse yeniden eski haline dönecektir. Onu ilkokuldan beri tanıyan biri olarak bunu söylüyorum. Benim inancım, Dele Alli Beşiktaş'ta en iyi seviyesine yeniden ulaşacaktır.

EVERTON'DA FORMSUZ

Everton'da forma giydiği 13 maçta ne gol atabilen, ne de asist yapabilen Dele Alli; Tottenham formasıyla ise 269 maçta rakip fileleri 67 kez sarstı, 61 de gol pası verdi.

PAZAR AKŞAMI MAÇI İZLEYEBİLİR

Siyah-beyazlılarda Dele Alli transferindeki yasal prosedürler halen devam ediyor. Küçük pürüzlerin halledilmesi halinde Dele Alli İstanbul'a davet edilecek. Beşiktaş'ın hedefi 26 yaşındaki İngiliz yıldız Dele Alli'yi Pazar gününe kadar getirterek, Vodafone Park'ta oynanacak Karagümrük maçını tribünden izletmek. Yönetim İngiliz kulübüyle bu konudaki görüşmelerini sürdürüyor.