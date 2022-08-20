Everton evinde puan bıraktı!
Beşiktaş Karagümrük maçına hazır
Başkan Erdoğan kuru üzüm fiyatını açıkladı!
Çikolata Mus (Çikolatalı Mousse) nasıl yapılır?
2
Aspor Keşfet
Son Dakika
Everton evinde puan bıraktı! Everton evinde puan bıraktı! 19:44
Beşiktaş Karagümrük maçına hazır Beşiktaş Karagümrük maçına hazır 19:37
Fırtına Antalyaspor deplasmanında! Fırtına Antalyaspor deplasmanında! 17:15
Fırtına Antalyaspor deplasmanında! Fırtına Antalyaspor deplasmanında! 17:11
Dele Alli transferinde kritik detay! Herkes onu bekliyor Dele Alli transferinde kritik detay! Herkes onu bekliyor 16:08
Gomis o istatistikle zirvede! Gomis o istatistikle zirvede! 15:36
Daha Eski
Fırtına Antalyaspor deplasmanında! Fırtına Antalyaspor deplasmanında! 14:13
Trabzon maçının VAR'ı açıklandı Trabzon maçının VAR'ı açıklandı 13:04
Dele Alli'den Beşiktaş resti! Dele Alli'den Beşiktaş resti! 12:16
Van Aanholt'tan ırkçı yoruma tepki Van Aanholt'tan ırkçı yoruma tepki 12:10
Şota'dan Ahmetcan Kaplan'a tavsiye! Şota'dan Ahmetcan Kaplan'a tavsiye! 11:58
G.Saray'a genç sol bek: Omar Campos! G.Saray'a genç sol bek: Omar Campos! 11:52
SON DAKİKA