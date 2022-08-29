Beşiktaşlı Weghorst sezona fırtına gibi başladı!

Beşiktaşlı Weghorst sezona fırtına gibi başladı!

Beşiktaş’ın Hollandalı yıldız golcüsü Wout Weghorst, ligdeki 4. maçında da gol katkısı yaptı. Weghorst geride kalan 4 maçta 3 asist ve 2 gollük performans ortaya koydu.

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 30.08.2022- 00:28