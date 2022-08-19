Süper Lig'e bir galibiyet ve bir beraberlikle başlayan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kerem Atakan Kesgin ile anlaşma tamam!
SON DAKİKA SPOR HABERİ | Beşiktaş'ta gözler orta sahaya yapılacak takviyeye çevrildi. Siyah-beyazlılarda bir süredir gündemde olan Kerem Atakan Kesgin konusunda mutlu sona ulaşıldı. İşte detaylar... (BJK SPOR HABERLERİ)
Siyah-beyazlılar İngiliz yıldız Dele Alli'yi açıklamaya hazırlanıyor.
Dele Alli'de geri sayıma geçen Kara Kartal, Sivasspor'dan Kerem Atakan Kesgin için de gaza bastı.