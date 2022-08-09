Süper Lig'in ilk haftasında Kayserispor'u 1-0 mağlup eden Beşiktaş'ta, ikinci haftada oynanacak olan Alanyaspor maçı hazırlıkları devam ediyor.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in ikinci haftasında Alanyaspor ile 14 Ağustos Pazar günü deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Valerien Ismael yönetimindeki antrenmanın ilk yarım saati basına açık gerçekleştirildi.

Siyah-beyazlı takımda, sakatlığı tamamen geçen kaleci Mert Günok, uzun süre sonra ilk kez takımla çalıştı. Tedavisi süren Brezilyalı stoper Welinton ise takımdan ayrı koşu çalışması yaptı.

Beşiktaş'ta sakatlığı süren Atiba Hutchinson ise antrenmanda yer almadı. Siyah-beyazlı takımda tedavisi süren Josef de Souza'nın da güçlendirme çalışması yaptığı, gelecek hafta saha koşularına başlamasının planlandığı belirtildi.

Koşu ve istasyon çalışmasıyla başlayan antrenman, dar alanda top kapma çalışmasıyla sürdü. İdmanın basına kapalı bölümünde ise Alanyaspor karşılaşmasının taktik çalışmasının gerçekleştirildiği kaydedildi.

Saha kenarına dev ekran kuruldu

Beşiktaş'ın bugün gerçekleştirdiği antrenman öncesinde saha kenarına dev bir ekran kuruldu. Teknik direktör Valerien Ismael'in daha önce çalıştırdığı takımlarda da kullandığı ekran sisteminde oyunculara antrenman sırasında gerçek zamanlı olarak pozisyonları gösteriliyor.

Sahanın etrafındaki üç kameranın anlık görüntülerinin ekranda yer almasıyla, teknik direktör Ismael, oyunu durdurup, futbolculardan istediklerini de canlı analizle oyucularına bildiriyor. İki metre yüksekliğinde, 3,5 metre genişliğinde olan ekranda rakip takımlara dair görüntüler ve bunlara dair yapılacaklar oyunculara gösteriliyor. Valerien Ismael, antrenman öncesinde oyunculardan idmanda yapmalarını istediklerini de bu ekrandan gösterebiliyor.

Beşiktaş, Alanyaspor maçının hazırlıklarını, yarın gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.