Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor. Siyah-beyazlı ekip hücum hattına takviye yapmak istiyor. Bu bağlamda Beşiktaş, İngiliz futbolunun yıldız isimlerinden Dele Alli'yi gündemine almıştı. Alli ile ilgilenen siyah-beyazlı ekip, imza için oyuncuyu İstanbul'a getirmeye çalışıyor. Everton Teknik Direktörü Frank Lampard, antrenman sonrası düzenlediği basın toplantısında Dele Alli hakkında konuştu.

İşte Lampard'ın sözleri:

Dele Alli'ye ilgi var. Son birkaç gündür kamuoyuna yansıdı. Perde arkasında düşünmemiz gereken bir konu.

Dele Alli'yi tekrar eski formuna döndürme niyetimiz oldukça açıktı. Herkes kariyer eğrisinin farkındaydı. Ne olursa olsun çalışmaya devam etmesi gerekiyor.