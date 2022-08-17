Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda iddiasını konuşturmak isteyen Beşiktaş'ta transfer hareketliliği yaşanıyor.
TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan Dele Alli sonrası bir bomba daha! Kartal Junior Dina Ebimbe için devrede
Transferde gaza basan Beşiktaş'tan art arda hamleler gelmeye başladı. İngiliz ekibi Everton'da forma giyen Dele Alli'nin transferinde sona gelen siyah-beyazlılar, flaş bir yıldızı listesine dahil etti. Kartal, bonservisi PSG'de bulunan genç futbolcu Ebimbe'nin peşine düştü. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Teknik direktör Valerien Ismael'in raporuna göre hareket eden siyah-beyazlılar, eksik bölgeleri tamamlamak için kolları sıvadı.
Operasyon için düğmeyi basan yönetim, orta saha bölgesine ağırlık verdi.