Beşiktaş'ta transferde sıcak saatler yaşanıyor.
Beşiktaş'ta flaş gelişme! Francisco Montero transferi çıkmaza girdi masadan kalktılar
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta sıcak saatler yaşanıyor. Siyah beyazlılar, İspanyol stoperi Francisco Montero'nun transferi için AEK kulübüyle görüşüyordu. Ancak transferde beklenmedik bir gelişme yaşandı. Yunan temsilcisinin Montero'nun transferinde masadan kalktığı öğrenildi. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Kartal kadrosuna stoper takviyesi yapmak için çalışmalar başlamıştı.
Siyah beyazlıların savunma hattındaki isimlerden Welinton ve Francisco Montero'nun takımdan ayrılma durumlarının olması sebebiyle çalışmalar hız kazanmıştı.