Beşiktaş'ta flaş gelişme! Francisco Montero transferi çıkmaza girdi masadan kalktılar

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta sıcak saatler yaşanıyor. Siyah beyazlılar, İspanyol stoperi Francisco Montero'nun transferi için AEK kulübüyle görüşüyordu. Ancak transferde beklenmedik bir gelişme yaşandı. Yunan temsilcisinin Montero'nun transferinde masadan kalktığı öğrenildi. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)