Beşiktaş, transfer çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal'dan Isak Hien hamlesi! Transferde 2 rakip...
Spor Toto Süper Lig'de çıktığı 2 maçta 4 puan toplayan ve mağlup olmayan Beşiktaş, transfer çalışmalarına ise hız verdi. Siyah-beyazlılarda Welinton ve Montero gelecek planlarında yer almazken, bu mevki için Djurgarden forması giyen Isak Hien'i listesine aldı. Transferde ise İtalya Serie A'dan 2 takım rakip oldu. İşte detaylar... | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
Siyah-beyazlılar, özellikle stoper mevkisine takviye yapmak için harekete geçti.
Welinton ve Montero'yu gözden çıkartan Kara Kartal, bu bölgeye biri yabancı biri yerli olmak üzere iki transfer birden yapmayı planlıyor.