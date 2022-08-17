BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal'dan Isak Hien hamlesi! Transferde 2 rakip...

Spor Toto Süper Lig'de çıktığı 2 maçta 4 puan toplayan ve mağlup olmayan Beşiktaş, transfer çalışmalarına ise hız verdi. Siyah-beyazlılarda Welinton ve Montero gelecek planlarında yer almazken, bu mevki için Djurgarden forması giyen Isak Hien'i listesine aldı. Transferde ise İtalya Serie A'dan 2 takım rakip oldu. İşte detaylar... | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 17.08.2022- 06:40