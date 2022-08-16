Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş, geçtiğimiz sezon başında U19 takımına transfer ettiği Makedon ora saha oyuncusu Besa Gudjufi ile profesyonel sözleşme imzalandığını açıkladı. (BJK spor haberi)

Beşiktaş, 2021/2022 sezonu başında Kuzey Makedonya'nın Belasica takımından transfer ettiği 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Besar Gudjufi ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 2004 doğumlu Makedon orta saha oyuncusu Besar Gudjufi ile profesyonel sözleşme imzaladı.Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdürümüz ve Sportif Direktörümüz Ceyhun Kazancı, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde bir araya geldiği Gudjufi'ye başarılar diledi." ifadelerine yer verildi.