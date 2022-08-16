Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takım'ında yeni sezon kadro yapılanması kapsamında transferler devam ediyor.
Siyah beyazlılar, son olarak Maccabi Hadera FC Takımında forma giyen Natasha Shirazi ile sözleşme imzaladı.
Beşiktaş Vodafone'a Hoş Geldin Natasha Shirazi— Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol (@BJKKadinFutbol) August 16, 2022
Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımımız, yeni sezon kadro yapılanması kapsamında, son olarak Maccabi Hadera FC Takımında forma giyen Natasha Shirazi ile sözleşme imzaladı. pic.twitter.com/gjo4sVenhc