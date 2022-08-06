Beşiktaş, Süper Lig'in ilk haftasında Kayserispor'u konuk edecek. Siyah beyazlılarda zorlu mücadele öncesi teknik direktör Valerien Ismael, açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael, Kayserispor maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

İŞTE ISMAEL'İN AÇIKLAMALARI:

"Sistemimiz değişti ama aynı oyuna devam edeceğiz. Agresif, ikili mücadele kazanma arzusu, baskı, yüksek tempo. Geçen hafta bu görüntüye iyi başladık. 1. dakikadan itibaren niyetimizi belli ederek başlayacağız."

"Umarım pankartta yazıldığı gibi terminatör gibi savaşır ve galibiyete ulaşırız."

"Geçen sezon buraya geldiğimde çok iyi genç oyunculara sahip olduğumuzu görmüştüm. Çok iyi genç oyuncularımız var, bu yüzden gururluyum. Her oyuncu kendi performansından sorumludur. Umarım Kartal bugün iyi bir performans gösterir."