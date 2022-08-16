TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan Manchester United'ın iki yıldızına kanca! Amad Diallo ve Eric Bailly...

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan Manchester United'ın iki yıldızına kanca! Amad Diallo ve Eric Bailly...

Beşiktaş'ta transfer döneminin bitmesine sayılı günler kala transfer çalışmaları devam ediyor. Süper Lig'de 1 galibiyet, 1 beraberlik alarak 4 puanda bulunan siyah beyazlılar, stoper ve kanat oyuncusu arayışındaydı. İngiliz basınında çıkan habere göre, Kartal, Manchester United'ın yıldız futbolcuları Amad Diallo ve Eric Bailly için devreye girdi. İşte gündem yaratan gelişmenin ayrıntıları... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)