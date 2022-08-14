Beşiktaş Alanyaspor maçında 10 kişi kaldı! Emrecan Uzunhan...
Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş, Alanyaspor deplasmanına konuk oldu. Siyah-beyazlılarda Emrecan Uzunhan 37. dakika gördüğü ikinci sarı kartın ardından takımını 10 kişi kaldı. İşte o anlar...(BJK SPOR HABERLERİ)
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 14.08.2022- 22:29 Güncelleme Tarihi: 14.08.2022- 22:38
Siyah-beyazlılarda Emrecan Uzunhan 37. dakika gördüğü ikinci sarı kartın ardından takımını 10 kişi kaldı.
Genç futbolcu ilk sarı kartını ise 15. dakikada görmüştü.
İŞTE O ANLAR
Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır...