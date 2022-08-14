Beşiktaş - Alanyaspor maçı sonrası Salih Uçan: 3-0 yaptıktan sonra...

Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Alanyaspor'un konuğu oldu. Maçta 3-0 öne geçen siyah-beyazlı ekip farkı koruyamadı ve müsabaka 3-3 berabere tamamlandı. Kartal'ın ikinci golünü kaydeden Salih Uçan, "3 puan elimizden gitti. Çok üzgünüz. Futbolda bunlar maalesef var. Her türlü maç dönebiliyor. Biz de çevirebiliyoruz. Devre arasına hiçbir zaman gol yiyerek girmemek lazım. Psikolojik olarak düşürüyor. Ancak Beşiktaş gibi bir takım 3-0 yaptıktan sonra, maçı 3-3 bitirmemeli" dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 15.08.2022- 00:15