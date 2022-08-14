Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş deplasmanda Corendon Alanyaspor'a konuk oldu. Mücadelede 3-0 öne geçen siyah-beyazlılar skoru koruyamadı ve maçtan 3-3 beraberlikle ayrıldı. Karşılaşma sonrasında teknik direktör Valerien Ismael açıklamalarda bulundu ve "Disiplini elden bırakmak kabul edilemez. Kırmızı kart, penaltı, kendi kalemize gol... İntihar ettik diyebilirim." ifadelerini kullandı. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Corendon Alanyaspor'a konuk olan ve sahadan 3-3 beraberlikle ayrılan Beşiktaş'ta, teknik direktör Valerien Ismael maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler:

Maça çok iyi başladık. Kontrol tamamen bizdeydi. Disiplini elden bırakmak kabul edilemez. Kırmızı kart, penaltı, kendi kalemize gol... İntihar ettik diyebilirim.

Maç 3-1 iken 11 kişiden 10'a düştüğünüzde, oyun tamamen değişiyor. Orta sahayı sağlam tutmaya çalıştık. Kendi kalemize attığımız gole kadar da çok iyi çalıştı aslında. Haftaya oynayacağımız maça da böyle başlayıp, böyle devam ettirmemeye çalışacağız.

Ghezzal'ın bir sakatlığı var, o yüzden oyundan çıktı. Kulübün bu konuda bir şeyler yapması gerekiyor. İki hafta üst üste kırmızı kart görmek kabul edilemez. 2. golü yemeseydik, oyunu lehimize tutabilirdik.