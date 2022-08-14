Beşiktaş'ta yeni sezon transfer çalışmaları dört bir koldan devam ediyor.
TRANSFER HABERİ: Yunan basını açıkladı! Beşiktaş ve Levi Garcia...
Yeni sezonda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Beşiktaş'ta, transfer çalışmaları devam ediyor. Siyah beyazlılar, Valerien Ismael'in raporu doğrultusunda kanat bölgesine takviye yapmak istiyor. Yönetimin, AEK'te forma giyen 24 yaşındaki futbolcu Levi Garcia'yı listesine aldığı ve resmi teklifini yaptığı kaydedilmişti. Ancak transferde asıl gerçek ortaya çıktı. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Siyah beyazlılar, hücum hattına takviye yapma peşinde.
Başkan Ahmet Nur Çebi geçtiğimiz hafta yapmış olduğu açıklamada, kanat bölgesi için oyuncu baktıklarını ifade etmişti.