TRANSFER HABERİ: Yunan basını açıkladı! Beşiktaş ve Levi Garcia...

Yeni sezonda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Beşiktaş'ta, transfer çalışmaları devam ediyor. Siyah beyazlılar, Valerien Ismael'in raporu doğrultusunda kanat bölgesine takviye yapmak istiyor. Yönetimin, AEK'te forma giyen 24 yaşındaki futbolcu Levi Garcia'yı listesine aldığı ve resmi teklifini yaptığı kaydedilmişti. Ancak transferde asıl gerçek ortaya çıktı. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)