Spor Toto Süper Lig 2. hafta maçında Beşiktaş, Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda Alanyaspor'un konuğu oldu.
37. dakikada Emrecan Uzunhan'ın ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan atılması sonrası 10 kişi kalan siyah beyazlılar 90+1. dakikaya kadar üstünlüğünü korudu ancak Gedson'un Zinedine Ferhat'ı ceza sahası içinde düşürmesi sonrası hakem penaltı kararı verdi.
İşte o müdahale:
CANDEIAS SKORU EŞİTLEDİ
Penaltı için topun başına geçen Candeias, Ersin Destanoğlu'nu avlayarak skora 3-3'lük eşitliği getirdi.