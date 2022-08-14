Alanyaspor - Beşiktaş maçı öncesi Valerien Ismael konuştu!
Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş deplasmanda Alanyaspor'un konuğu oluyor. Zorlu mücadele öncesinde siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Valerien Ismael, önemli açıklamalarda bulundu. Ismael, "Muleka taktik gereği yedek başlayacak. N'Koudou geçen hafta sonradan girdikten sonra iyi bir performans sergiledi. " dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Sözlerime öncelikle efsane başkanımız Süleyman Seba'yı anarak başlamak istiyorum. Ölüm yıl dönümü. Huzur içinde uyusun. Hava sıcak ama iki takım içinde sıcak. Bugün gerekli performansı göstermeye hazırız. 3 puan için geldik ve almaya hazırız. Muleka taktik gereği yedek başlayacak. N'Koudou geçen hafta sonradan girdikten sonra iyi bir performans sergiledi.