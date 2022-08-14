Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş deplasmanda Alanyaspor'un konuğu oluyor. Zorlu mücadele öncesinde siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Valerien Ismael, önemli açıklamalarda bulundu. Ismael, "Muleka taktik gereği yedek başlayacak. N'Koudou geçen hafta sonradan girdikten sonra iyi bir performans sergiledi. " dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Alanyaspor'un konuğu olacak Beşiktaş'ta, teknik direktör Valerien Ismael maç öncesinde konuştu.

İşte Ismael'in sözleri:

Sözlerime öncelikle efsane başkanımız Süleyman Seba'yı anarak başlamak istiyorum. Ölüm yıl dönümü. Huzur içinde uyusun. Hava sıcak ama iki takım içinde sıcak. Bugün gerekli performansı göstermeye hazırız. 3 puan için geldik ve almaya hazırız. Muleka taktik gereği yedek başlayacak. N'Koudou geçen hafta sonradan girdikten sonra iyi bir performans sergiledi.