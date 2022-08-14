Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Alanyaspor ile Beşiktaş, Antalya'da kozlarını paylaşıyor. Ligin ilk haftasında Kayserispor'u 1-0 ile geçen siyah-beyazlı ekip, bu maçı da kazanarak ligde 2'de 2 yapmayı hedefliyor. Akdeniz ekibi ise evinde 3 puanı almak istiyor. Alanyaspor - Beşiktaş maçının CANLI ANLATIMI haberimizde...

Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Alanyaspor ile Beşiktaş, Antalya'da kozlarını paylaşıyor. Ligin ilk haftasında Kayserispor'u 1-0 ile geçen siyah-beyazlı ekip, bu maçı da kazanarak ligde 2'de 2 yapmayı hedefliyor. Akdeniz ekibi ise evinde 3 puanı almak istiyor. Alanyaspor - Beşiktaş maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

ALANYASPOR - BEŞİKTAŞ İLK 11'LERİ

Alanyaspor: Yusuf, Tayfur, Furkan, Fatih, Balkovec, Fer, Ferhat, Efkan, Targhalline, Candeias, Eduardo

Beşiktaş: Ersin Rosier, Emrecan, Saiss, Masuaku Berkay, Gedson, Salih; Ghezzal, N'Koudou, Weghorst

ALANYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Alanyaspor - Beşiktaş maçı 14 Ağustos Pazar günü saat 21:45'te başladı ve beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.