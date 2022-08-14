Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş deplasmanda Corendon Alanyaspor'a konuk oldu. Mücadelede 3-0 öne geçen siyah-beyazlılar skoru koruyamadı ve maçtan 3-3 beraberlikle ayrıldı. Karşılaşma sonrasında teknik direktör Valerien Ismael açıklamalarda bulundu ve "Kırmızı karta kadar maçın hakimiydik. İkinci yarı bambaşka bir senaryo oldu. Kazanmayı hak etmiştik ancak olmadı. Üzgünüz." ifadelerini kullandı. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Corendon Alanyaspor'a konuk olan ve sahadan 3-3 beraberlikle ayrılan Beşiktaş'ta, ilk golün sahibi Kevin N'Koudou maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler:

Ne söylenir pek bilmiyorum. Kırmızı karta kadar maçın hakimiydik. İkinci yarı bambaşka bir senaryo oldu. Kazanmayı hak etmiştik ancak olmadı. Üzgünüz.

Kesinlikle 2 puan kaybettiğimizi düşünüyorum. 1 puana oynayacak bir takım değiliz. Kırmızı karta kadar çok iyiydik. İstanbul'a dönüp, kafamızı toparlayıp ve derslerimizi alarak yolumuza devam edeceğiz.