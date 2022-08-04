Beşiktaş, Süper Lig'de şampiyonluk için kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.
TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta Vida'nın yerine Hırvat stoper: Danijel Loncar!
Beşiktaş transfer haberi: Siyah-beyazlılar, stoper transferi için harekete geçti. Vida'nın ayrılığı sonrası sağ stoper bölgesine takviye yapmak isteyen Beşiktaş, Osijek forması giyen 25 yaşındaki Hırvat stoper Danijel Loncar'ı kadrosuna katmak için girişimlere başladı. İşte detaylar...
Kartal, takımdan ayrılan Vida'nın yerini doldurmak istiyordu.
Bunun için arayışlarını sürdüren Beşiktaş, rotasını yeniden Hırvatistan'a çevirmişti.