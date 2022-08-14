Geçtiğimiz yıllarda başarıyla uyguladığı 'sabırlı' politika sayesinde Vincent Aboubakar, Rachid Ghezzal ve Miralem Pjanic gibi yıldızları transfer dönemlerinin son günlerinde oldukça düşük maliyetlere kadrosuna katan Beşiktaş, yine aynı stratejide devam ediyor.
Beşiktaş’ta Ahmet Nur Çebi devrede! Juan Mata ve Ander Herrera liste başı
Beşiktaş transfer haberi: Valerien Ismael'in raporlarıyla kadrosunu güçlendirmek adına çalışmalarını yürüten siyah-beyazlılarda gözler Çebi'nin bahsettiği 'Fırsat transferine' çevrildi. Siyah-beyazlılarda gündemdeki isimler ise sözleşmesi elinde olan Juan Mata ve Ander Herrera. İşte detaylar...
Gerekirse transferin son günü olan 8 Eylül'e kadar beklemeyi tercih eden başkan Ahmet Nur Çebi ve kurmayları bu arada boş durmayıp Avrupa'nın dört bir yanında fırsat transferleri kovalıyor.
ISCO'YU İSTEDİLER AMA OLMADI
Hürriyet'in haberine göre, Real Madrid ile yollarını ayıran Isco'yu Sevilla'ya kaptıran siyah beyazlıların gündeminde çok sayıda yıldız futbolcu bulunuyor.