Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Alanyaspor'un konuğu oldu. Maça hızlı başlayan siyah-beyazlı ekip 3-0 öne geçmesinin ardından 10 kişi kaldı. Alanyaspor, maçın devamında 3 golle karşılık verdi ve skoru eşitledi. İki takım birbirine yenişemedi ve mücadele 3-3 sona erdi.

Beşiktaş , Süper Lig'in 2. haftasında Alanyaspor'un konuğu oldu.

Siyah-beyazlı ekip maça hızlı başlayan taraftı. Maçın 3. dakikasında N'koudou top ağlara gönderdi ve açılışı yaptı.

Kara Kartal ritmini bozmadı ve 20. dakikada Salih Uçan'ın golü ile farkı ikiye çıkardı. Salih eski takımına karşı golünü buldu.

Müsabakanın 31. dakikasında ise sahneye Rachid Ghezzal çıktı. Kazanılan penaltıyı gole çeviren Cezayirli kanat, takımının 3. golünü kaydetti.

KARTAL KIZARDI

Beşiktaş, 37. dakikada Emrecan Uzunhan'ın gördüğü kırmızı kart ile sahada 10 kişi kaldı.

İlk yarının sonunda ise Alanyaspor serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Efkan, farkı 2'ye indirdi.

81. dakikada fark 1'e indi. Beşiktaş'ın tecrübeli stoperi Saiss, topu kendi kalesine gönderdi skoru 3-2 yaptı.

90+3. dakikada ise Candeias penaltıdan skoru eşitleyen golü attı.

Bu skorun ardından iki takım da puanlarını 4'e yükseltti.

MAÇTAN NOTLAR

Spor Toto Süper Lig'in 2. hafta mücadelesinde Corendon Alanyaspor'a konuk olan Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael, Yukatel Kayserispor maçına göre ilk 11'de 3 değişikliğe gitti.

Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü, Kayserispor ile oynadıkları maçta Necip Uysal'ın yerine Emrecan Uzunhan'a, Kartal Kayra Yılmaz'ın yerine Berkay Vardar'a ve Muleka'nın yerine de N'Koudou'ya Alanya deplasmanında, ilk 11'de şans verdi.

Beşiktaş, Alanyaspor karşısına şu 11 ile çıktı: Ersin Destanoğlu, Rosier, Emrecan Uzunhan, Saiss, Masuaku, Berkay Vardar, Salih Uçan, Fernandes, Ghezzal, N'Koudou, Weghorst

Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Francesco Farioli ise ligde son oynanan VavaCars Fatih Karagümrük maçına göre ilk 11'de 3 değişiklik gerçekleştirdi.

Farioli, geçen haftaki mücadelede sonradan oyuna aldığı Zinedine'ye bu maçta Umut Güneş'in yerine ilk 11'de şans verdi. Yusuf Özdemir'in yerine de bu maçta Targhalline ilk 11'de kendine yer buldu.

Sakatlığı nedeniyle Efecan Karaca'nın yerine ise Tayfur Bingöl ilk 11'de sahaya çıktı.

Beşiktaş karşısında Corendon Alanyaspor'un ilk 11'i şu isimlerden oluştu: Yusuf Karagöz, Fatih Aksoy, Furkan Bayır, Balkovec, Candeias, Zinedine, Targhalline, Fer, Tayfur Bingöl, Efkan Bekiroğlu, Eduardo

Öte yandan, seremoniye Corendon Alanyasporlu ve Beşiktaşlı futbolcular, "Kadına el kalkamaz" yazılı pankartla çıktı.