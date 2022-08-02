Beşiktaş'ta Emirhan İlkhan neden takımdan ayrılıyor? İşte tüm gerçekler...

Beşiktaş'ta Emirhan İlkhan neden takımdan ayrılıyor? İşte tüm gerçekler...

Beşiktaş transfer haberi: Siyah-beyazlı ekibin altyapısında yetişen Emirhan İlkhan'ın sürpriz şekilde İtalyan ekibi Torino'ya transferi olay oldu. Henüz 18 yaşında olmasına rağmen sözleşmesindeki 4.5 milyon Euro'luk madde ile ayrılması tartışmaları beraberinde getirdi. İşte Beşiktaş'ta Emirhan İlkhan'ın takımdan ayrılmasına sebep olan nedenler...

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 02.08.2022- 06:40