Beşiktaş altyapısında yetişen Emirhan İlkhan'ın sürpriz şekilde İtalyan ekibi Torino'ya transferi, camiada büyük şaşkınlık ve rahatsızlığa neden oldu.
Beşiktaş'ta Emirhan İlkhan neden takımdan ayrılıyor? İşte tüm gerçekler...
Beşiktaş transfer haberi: Siyah-beyazlı ekibin altyapısında yetişen Emirhan İlkhan'ın sürpriz şekilde İtalyan ekibi Torino'ya transferi olay oldu. Henüz 18 yaşında olmasına rağmen sözleşmesindeki 4.5 milyon Euro'luk madde ile ayrılması tartışmaları beraberinde getirdi. İşte Beşiktaş'ta Emirhan İlkhan'ın takımdan ayrılmasına sebep olan nedenler...
Henüz 18 yaşında olmasına ve öz kaynaktan yetişmesine rağmen sözleşmesindeki 4.5 milyon Euro'luk madde ile ayrılması tartışmaları beraberinde getirdi.
İşte Sabah'ın haberine göre yaşananlar…