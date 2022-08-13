Beşiktaş Süper Lig'in 2. haftasında oynayacağı Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal'da Romain Saiss Samy Mmaee için devreye girdi
Süper Lig'e Kayserispor galibiyetiyle başlayan Beşiktaş'ta gözler stoper transferine çevrildi. Siyah-beyazlılarda şimdi de gündeme Romain Saiss'in Fas Milli Takımı'ndan arkadaşı olan Samy Mmaee geldi. İşte transferde yaşanan son gelişmeler... (BJK SPOR HABERLERİ)
Beşiktaş Süper Lig'in 2. haftasında oynayacağı Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.
Siyah-beyazlılarda bir yandan da transfer çalışmaları sürüyor.
Valerien Ismael'in özellikle stoper ısrarının ardından gündeme sürpriz bir isim eklendi.