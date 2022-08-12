Beşiktaş haberi: Siyah-beyazlılar, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Alanyaspor ile 14 Ağustos Pazar günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. İşte detaylar...

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Alanyaspor ile 14 Ağustos Pazar günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde gerçekleştirilen idmanda siyah-beyazlılar, istasyon ve taktik uygulamaların ardından şut çalışması yaptı.

Alanyaspor maçı hazırlıklarını yarın saat 15.00'te yapacağı antrenmanla tamamlayacak Beşiktaş, saat 18.00'de ise Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Alanya'ya giderek kampa girecek.