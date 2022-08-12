Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Beşiktaş maçı öncesi açıklamalarda bulundu.
Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'dan Tayfur Bingöl açıklaması! Beşiktaş'a transferi...
Beşiktaş transfer haberi: Siyah-beyazlıların kadrosuna katmak istediği Tayfur Bingöl hakkında Alanyaspor Hasan Çavuşoğlu'dan açıklama geldi. Peki Tayfur Bingöl Beşiktaş'a imza atacak mı? İşte Hasan Çavuşoğlu'dan gelen Tayfur Bingöl sözleri... (BJK spor haberi)
Ay sonuna kadar transfer sürecinin devam ettiğini belirten Başkan Çavuşoğlu, çalışmalarının devam ettiğini dile getirdi. Transferlerin kolay iş olmadığını belirten Başkan Çavuşoğlu, zorluk nedeni olarak oyuncunun kulüp yapısına ve teknik heyetin istediği olmasının önemli olduğunu söyledi.
Transfer görüşmelerinin devam ettiğini vurgulayan Hasan Çavuşoğlu, önümüzdeki günlerde eksik bölgelerin tamamlayacağını belirtti.