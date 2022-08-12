Beşiktaş'ın Türkiye'nin önemli kulüplerinden biri olduğunu söyleyen Başkan Çavuşoğlu, "Galibiyetle başlamak çok önemli. Önümüzde Beşiktaş maçı var. Türkiye'de önemli bir takım. Çok zor bir maç olacak. İnşallah iyi bir maç olur. Sezon başı takımların ilk maçlarda hazır görülmeme olasılığı olur. Bu her takımda olur. Ciddi bir maç olacak. Kendi sahamızda Beşiktaş'la oynamak bizim için büyük bir gurur. Türkiye liginde dört büyük takım var. Her takım bizim gözümüzde büyük kulüptür. Büyük camiadır. Her takımıza sakatlıksız bir sezon diliyorum" dedi.



