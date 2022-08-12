TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan stopere Alvaro Gonzalez hamlesi!

Beşiktraş transfer haberi: Valerien Ismael'in raporları doğrultusunda stoper hattına takviye yapmak isteyen siyah-beyazlılarda gündeme gelen son isim Alvaro Gonzalez oldu. İşte o transfer gelişmesinin detayları... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 12.08.2022- 09:35