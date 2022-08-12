Beşiktaş'ta kadro yapılanması kapsamında transfer harekatları devam ediyor.
TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan stopere Alvaro Gonzalez hamlesi!
Beşiktraş transfer haberi: Valerien Ismael'in raporları doğrultusunda stoper hattına takviye yapmak isteyen siyah-beyazlılarda gündeme gelen son isim Alvaro Gonzalez oldu. İşte o transfer gelişmesinin detayları... (BJK spor haberi)
Süper Lig'e galibiyetle başlayan siyah-beyazlılar, transfer sürecinin sonuna doğru yaklaşırken fırsat transferleri yapmak istiyor.
Beşiktaş'ta stoper arayışlarını tüm hızıyla sürüyor.