Beşiktaş'ta iletişimde yeni dönem!

Beşiktaş'ta iletişimde yeni bir döneme girildi. Siyah beyazlı kulüpten yapılan duyuruda, "Başkanımız Ahmet Nur Çebi’nin “Basın Danışmanlığı” görevine deneyimli Gazeteci Faik Gürses, Kulübümüzün “İletişim Direktörlüğü” görevine de deneyimli Gazeteci Meriç Müldür getirilmişlerdir. Gürses ile Müldür’e çalışmalarında başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" denildi.

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 12.08.2022- 12:38