Beşiktaş'ta beklenmedik bir gelişme yaşandı.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal'dan Koray Günter kararı!
Yeni sezona Kayserispor galibiyetiyle başlayan Beşiktaş'ta transferde hareketli saatler yaşanıyor. Siyah-beyazlılarda özellikle sağ stoper için arayışlar sürerken bir süredir gündemde olan Koray Günter konusunda flaş bir gelişme yaşandı. İşte transferdeki son gelişmleer... (TS SPOR HABERLERİ)
Beşiktaş'ta beklenmedik bir gelişme yaşandı.
Siyah-beyazlılar, Welinton'ın gidişine hazırlık yapıp kadrosuna katmak istediği Koray Günter konusunda uçuk rakamlarla karşılaştı.
Yerli kuralında da elini biraz olsun rahatlatmasını beklediği 27 yaşındaki savunmacının siyah-beyazlılardan çok yüksek maaş talebinde bulunduğu belirtildi.