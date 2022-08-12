Süper Lig'in ilk haftasında Kayserispor'u 1-0 mağkup eden Beşiktaş, ikinci hafta Alanyaspor'un konuğu oluyor.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray istiyordu! Kartal'dan Alvaro Gonzalez hamlesi
Savunma hattını kuvvetlendirmek isteyen Beşiktaş, transfer çalışmalarını hızlandırdı. Welinton'un Suudi Arabistan'a gitme ihtimali ile beraber stoper sayısında sorun yaşayacak olan Kara Kartal, son olarak Olympique Marsilya forması giyen Alvaro Gonzalez'i gözüne kestirdi. İspanyol oyuncu Galatasaray'ın da hedefindeydi. İşte haberin detayları... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / Ali GENÇ) Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Transferde de hareketli günler yaşayan Kartal, Welinton'u Suudi Arabistan'a gönderebilir.
Stoper bölgesinde yaşanacak boşluk için önlem almayı planlayan siyah-beyazlı ekip gözünü tecrübeli bir isme çevirdi.