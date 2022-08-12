BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray istiyordu! Kartal'dan Alvaro Gonzalez hamlesi

Savunma hattını kuvvetlendirmek isteyen Beşiktaş, transfer çalışmalarını hızlandırdı. Welinton'un Suudi Arabistan'a gitme ihtimali ile beraber stoper sayısında sorun yaşayacak olan Kara Kartal, son olarak Olympique Marsilya forması giyen Alvaro Gonzalez'i gözüne kestirdi. İspanyol oyuncu Galatasaray'ın da hedefindeydi. İşte haberin detayları... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / Ali GENÇ) Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 12.08.2022- 18:38 Güncelleme Tarihi: 12.08.2022- 18:51