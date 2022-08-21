Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak. Siyah-beyazlılar bu maçı kazanıp namağlup seri oluşturmak istiyor. Konuk takım ise ligde ilk puanlarını almak istiyor. İşte Beşiktaş-Fatih Karagümrük maçı muhtemel 11'leri...

Süper Lig'e 1 galibiyet, 1 beraberlikle başlayan Beşiktaş, sezonun 3. maçında bugün Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Vodafone Park'ta 21.45'te başlayacak mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetecek. Ligde geçen haftanın en çok konuşulan sonuçlarından birine imza atan Beşiktaş, deplasmanda Corendon Alanyaspor'a karşı 3-0 öne geçtiği maçı 3-3 beraberlikle bitirmiş ve İstanbul'a 1 puanla dönmüştü. Kartal, hakem tartışmalarıyla geçen haftanın ardından bugün kazanarak moral bulmak amacında.

CENK DÖNÜYOR, 5 EKSİK VAR

Fotomaç'ın haberine göre; tüm planlarını mutlak galibiyet üzerine yapan siyah beyazlılarda teknik direktör Valerien İsmael, özellikle forvetlerle bire bir konuşmalar yaptı. Bu arada Beşiktaş'ta sezonun ilk kırmızı kartını gören Cenk Tosun'un cezası sona erdi. Kayserispor maçında gördüğü kırmızı kartın ardından Alanyaspor mücadelesinde forma giyemeyen Cenk görev verilirse forma giyebilecek. Sakatlıklarının ardından bireysel çalışmalara yeni başlayan Welinton, Josef ve Atiba'nın yanı sıra sakatlığı bulunan Ghezzal ve cezalı olan Emrecan oynayamayacak.

FORMA BEKLİYOR

Hem kamp döneminin hem de şu ana kadarki sürecin en istekli ismi olan Cenk Tosun ise hocasının vereceği şansı bekliyor. Maça kulübede başlaması beklenen Cenk'in oldukça istekli olduğu belirtildi.

FORMA NECİP'TE

Montero'yu performans olarak yetersiz gören İsmael, Karagümrük karşısında savunma tandemini Saiss ve Necip Uysal'dan oluşturmayı hedefliyor. Fransız teknik adam, Necip ile görüşme yaparak kendisine çok güvendiğini dile getirdi.

BEŞİKTAŞ KARAGÜMRÜK MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Necip, Saiss, Masuaku, Rosier, Gedson, Berkay, Salih, Nkoudou, Muleka, Weghorst.

F. Karagümrük: Viviano, Emir, Davide, Burak, Caner, Ricci, Levent, Ozdoev, Diagne, Borini, Otabek.