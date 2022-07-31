Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarına devam etti

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde basına kapalı gerçekleştirildi.

Dün oynanan Sampdoria karşılaşmasında forma giyen futbolcular günü yenilenme çalışmasıyla tamamladı. Diğer futbolcuların ise ısınma ve koşuyla başladıkları antrenman taktik çalışmayla sona erdi.

Siyah-beyazlı takım, Süper Lig'in ilk haftasında 6 Ağustos Cumartesi günü sahasında Yukatel Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bir günlük iznin ardından 2 Ağustos Salı günü sürdürecek.