Beşiktaş'ta yeni sezon transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
TRANSFER HABERİ: Bayer Leverkusen yüksekten uçmuştu! Nadiem Amiri'nin Beşiktaş kararı belli oldu
Kanat transferi yapmak isteyen Beşiktaş'ta, sıcak gelişmeler yaşanıyor. Siyah beyazlılar, Almanya Ligi takımlarından Bayer Leverkusen'de forma giyen Nadiem Amiri'yi kadrosuna katmak istiyordu. Ancak Kartal, Leverkusen'in yüksek bonservis beklentisinin ardından transferde geri atmıştı. 25 yaşındaki oyuncudan Beşiktaş'a müjdeli haber geldi. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Siyah beyazlılar, Valerien Ismael'in raporu doğrultusunda eksik bölgelere takviye yapmak için harekete geçti.
Yönetim gündemine kanat transferini almıştı.