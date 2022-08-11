Beşiktaş'ta Emirhan İlkhan'ın ayrılığı sonrası yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Dikkat çeken fark! İşte Torino'ya transfer olan Emirhan İlkhan'ın maaşı
Beşiktaş'tan ayrılan Emirhan İlkhan, İtalya Serie A ekibi Torino'ya transfer olmuştu. Genç oyuncunun İtalyan ekibinden alacağı maaşın ortaya çıkması üzerine Beşiktaş'tan kazandığı maaş da dikkat çekti. İşte aradaki dev fark...
Kartal, genç oyuncusuyla geçtiğimiz aylarda yeni bir sözleşme imzalamıştı.
Bu sözleşmede Emirhan için 4.5 milyon Euro çıkış maddesi konulmuştu.