Beşiktaş genç oyuncusu Emirhan İlkhan'ın, İtalya Serie A ekiplerinden Torino'ya gittiğini resmen duyurdu.
Siyah-beyazlıların Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bildirimde, "Profesyonel futbolcumuz Emirhan İlkhan'ın Torino F.C. S.P.A. Kulübü'ne kesin transferi konusunda; 4.500.000 Avro garanti bedel ve oyuncunun Torino F.C. S.P.A. ile sözleşmesi devam ederken bir başka kulübe kesin transferi halinde, net transfer gelirinin %15'inin Şirketimize ödenmesi, şeklinde anlaşma sağlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.