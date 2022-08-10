Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, ayrılığı Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Siyah-beyazlılar genç oyuncu Emirhan İlkhan'ın sözleşmesindeki çıkış maddesi olan 4.5 milyon Euro'yu Torino'nun kullandığını duyurdu. Kara Kartal ayrıca sonraki satıştan yüzde 15 pay alacak. İşte detaylar... | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş genç oyuncusu Emirhan İlkhan'ın, İtalya Serie A ekiplerinden Torino'ya gittiğini resmen duyurdu.

Siyah-beyazlıların Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bildirimde, "Profesyonel futbolcumuz Emirhan İlkhan'ın Torino F.C. S.P.A. Kulübü'ne kesin transferi konusunda; 4.500.000 Avro garanti bedel ve oyuncunun Torino F.C. S.P.A. ile sözleşmesi devam ederken bir başka kulübe kesin transferi halinde, net transfer gelirinin %15'inin Şirketimize ödenmesi, şeklinde anlaşma sağlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.



