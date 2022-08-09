Beşiktaş'ın Brezilyalı stoperi Welinton, Suudi Arabistan'a transfer olmaya hazırlanıyor.
33 yaşındaki futbolcu, Suudi Arabistan ekibi El İttifak'ın yıllık 1,5 milyon Euro ücreti içeren 2 yıllık teklifini kabul etti.
NTV'nin haberine göre siyah beyazlı kulübe gitme isteğini ileten Welinton, yönetim kurulunun kararını bekliyor.
Brezilyalı oyuncu transferine izin verilmesi halinde geçen sezondan alacağı 200 bin Euro'yu da talep etmeyecek.
Kulüplerin anlaşması durumunda Suudi Arabistan'a gidecek olan Welinton, El İttifak ile 2 yıllık sözleşme imzalayacak.