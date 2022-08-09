TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta Welinton El İttifak yolunda!

Beşiktaş'ın tecrübeli savunmacısı Welinton, Suudi Arabistan Ligi takımlarından El İttifak'a transfer oluyor. Brezilyalı oyuncunun, El İttifak'tan kazanacağı maaş ve sözleşme süresi de belli oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 09.08.2022- 14:38