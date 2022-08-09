Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael antrenman sahasına özel ekran getirtti!

Beşiktaş'ta çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Teknik direktör Valerien Ismael, takımın performansını geliştirmek adına antrenman sahasına özel ekran getirtti. Fransız hoca bu ekran yardımıyla oyuncularına görsel olarak sistemi anlattı.

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 09.08.2022- 18:38