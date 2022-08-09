Oyun sisteminin değişmesiyle kanada takviye kararı alan Beşiktaş, Marsilya'dan Konrad de la Fuente'yi gündemine almıştı.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kara Kartal'a Fuente transferinde dev rakipler!
Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Hücum hattını güçlendirmek isteyen siyah beyazlı ekip, gündemine Fuenta'yı aldı. Kara Kartal'a ABD'li sol kanadın transferinde dev rakipler çıktı. İşte ayrıntılar...
Bonservisi Marsilya'da bulunan 21 yaşındaki ABD'li sol kanat için görüşmeler devam ediyor.
Bu transferde siyah-beyazlı ekiple yarışa girecek takımlar da belli oldu.