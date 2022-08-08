Transfer gerçeği ortaya çıktı! Beşiktaş'tan Mariano Diaz bombası

Beşiktaş'ta, yeni sezon transfer harekatı devam ediyor. Birçok bölgeye takviye yapacak olan siyah beyazlılarda gündeme flaş bir yıldız geldi. Kartal'ın, Real Madrid forması giyen Mariano Diaz için devreye girdiği kaydedildi. İspanyol basını, Beşiktaş ve Diaz transferine dair çarpıcı bir gerçeği açıkladı. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)

Kubilay Açıkgün| Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 08.08.2022- 12:48 Güncelleme Tarihi: 08.08.2022- 12:54