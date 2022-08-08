Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Welinton El İttifaq yolunda
Beşiktaş'ta savunma oyuncusu Welinton, Suudi Arabistan ekibi El İttifaq ile anlaşmaya çok yakın. Arap ekibi, siyah-beyazlılara 1 milyon Euro teklifte bulundu.
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 08.08.2022- 18:18 Güncelleme Tarihi: 08.08.2022- 18:28
Arabistan ekibi Al Ettifaq, 33 yaşındaki futbolcu için 1 milyon euro'luk resmi transfer teklifinde bulundu. Bu gelişme sonrası taraflar arasındaki pazarlıkların devam ettiği belirtildi.
Welinton'un da Arabistan'a gitmeye sıcak baktığı ve bu düşüncesini siyah-beyazlı yönetim ile paylaştığı kaydedildi.
1.81 boyundaki tecrübeli futbolcu Sergen Yalçın döneminde Alanyaspor'dan Beşiktaş'a transfer edilmişti.
Welinton geçen sezon 30 maçta 2248 dakika süre aldı, 12 sarı kart ve 1 de kırmızı kart gördü. Welinton bu sezon başlamadan önce sakatlandı ve 3 hafta formasından uzak kalacak.