Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Welinton El İttifaq yolunda

Beşiktaş'ta savunma oyuncusu Welinton, Suudi Arabistan ekibi El İttifaq ile anlaşmaya çok yakın. Arap ekibi, siyah-beyazlılara 1 milyon Euro teklifte bulundu.

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 08.08.2022- 18:18 Güncelleme Tarihi: 08.08.2022- 18:28