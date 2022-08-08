Süper Lig'in ilk maçında Kayserispor'u evinde 1-0 yenen Beşiktaş'ın yıldız transferi Weghorst, Süper Lig kariyerine süper bir başlangıç yaptı.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Sergen Yalçın'dan Wout Weghorst sözleri!
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında evinde Kayserispor'u ağırladı. Siyah-beyazlılar zorlu mücadeleden 1-0 galip ayrılmış, Rachid Ghezzal'ın golünde asisti Wout Weghorst yapmıştı. Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Sergen Yalçın da Hollandalı golcü oyuncu ile ilgili flaş değerlendirmelerde bulundu. İşte o sözler... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Hollandalı futbolcu, hücum hattında çok etkili oldu.
4 ŞUT ÇEKTi
Weghorst, karşılaşma boyunca Kayserispor kalesine 4 şut çekti.