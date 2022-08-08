BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Sergen Yalçın'dan Wout Weghorst sözleri!

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında evinde Kayserispor'u ağırladı. Siyah-beyazlılar zorlu mücadeleden 1-0 galip ayrılmış, Rachid Ghezzal'ın golünde asisti Wout Weghorst yapmıştı. Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Sergen Yalçın da Hollandalı golcü oyuncu ile ilgili flaş değerlendirmelerde bulundu. İşte o sözler... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 08.08.2022- 10:34