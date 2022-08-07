Beşiktaş, Süper Lig'in ilk haftasında Kayserispor ile karşılaştı.
Beşiktaş'ta beklenmedik ayrılık! Yönetim Francisco Montero'ya izin verdi
Beşiktaş, Süper Lig'e iyi bir başlangıç yaparak Kayserispor'u 1-0 mağlup etti. Siyah beyazlılarda Kayseri galibiyetinin yanı sıra transfer çalışmaları da devam ediyor. Yönetim, takımdan ayrılacak isimlerle ilgili planlamalarını sürdürüyor. Bu doğrultuda, Kartal'ın İspanyol stoperi Francisco Montero'ya yol gözüktü. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Siyah beyazlılar, Vodafone Park'ta oynanan mücadeleden 1-0 galip ayrıldı.
Kartal'a galibiyeti getiren golü Rachid Ghezzal attı.