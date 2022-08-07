Beşiktaş'ta beklenmedik ayrılık! Yönetim Francisco Montero'ya izin verdi

Beşiktaş, Süper Lig'e iyi bir başlangıç yaparak Kayserispor'u 1-0 mağlup etti. Siyah beyazlılarda Kayseri galibiyetinin yanı sıra transfer çalışmaları da devam ediyor. Yönetim, takımdan ayrılacak isimlerle ilgili planlamalarını sürdürüyor. Bu doğrultuda, Kartal'ın İspanyol stoperi Francisco Montero'ya yol gözüktü. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 07.08.2022- 18:26 Güncelleme Tarihi: 07.08.2022- 18:28