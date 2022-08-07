Süper Lig'in ilk haftasında Beşiktaş sahadan galibiyetle ayrıldı.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Ahmet Nur Çebi o ismi doğruladı!
Transferde hareketli günler geçiren Beşiktaş, Nadiem Amiri'yi kadroya dahil etmek istiyor. Bayern Leverkusen'de forma giyen 25 yaşındaki oyuncu ile ilgilenen Kartal, satın alma opsiyonu ile kiralamak istiyor. Siyah-beyazlı ekibin Başkanı Ahmet Nur Çebi transfer doğruladı. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Siyah beyazlılar, iki takımın da 10 kişi kaldığı maçta Kayserispor'u 1-0 mağlup etti.
3 puanı getiren gol, 90+6. dakikada Ghezzal'ın ayağından geldi.